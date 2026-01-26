F1: McLaren mostra primeiras imagens do MCL40

A McLaren revelou a decoração provisória que utilizará no shakedown de Barcelona, primeira oportunidade para recolher dados em pista com o novo MCL40, concebido segundo os regulamentos técnicos de 2026. A equipa britânica inicia a temporada com a ambição de defender os títulos de pilotos e construtores conquistados no ano anterior.

O ensaio em Barcelona permitirá às equipas efetuar as primeiras verificações técnicas dos novos monolugares, antes dos testes seguintes no Bahrein, onde a McLaren apresentará oficialmente a pintura definitiva da época, agendada para 9 de fevereiro.

Para esta sessão inicial em Espanha, a formação de Woking optará por uma decoração predominantemente negra, deixando apenas pistas subtis do visual final. Ainda assim, tudo indica que o tradicional tom “papaya” voltará a marcar presença na versão de corrida, cor que se tornou imagem de marca da McLaren nos últimos anos.

A equipa manterá a dupla formada por Lando Norris e Oscar Piastri pelo quarto ano consecutivo, igualando a Aston Martin como a formação com o alinhamento mais estável da grelha. O MCL40 fará a sua estreia absoluta em pista esta semana, embora a McLaren ainda não tenha confirmado quais os três dias, entre os cinco disponíveis, em que irá rodar, conforme permitem os regulamentos dos testes.