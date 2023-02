F1: McLaren mostra o MCL60 | AutoSport

E à sexta apresentação temos o novo McLaren para 2023. Num ano especial para a equipa, em que se festejam os 60 anos da equipa criada pelo mítico Bruce McLaren. 60 anos de uma história ímpar que vão ser celebrados ao longo do ano com várias iniciativas. A primeira é o nome do monolugar deste ano, que terá o nome MCL60.

Uma história fenomenal em 60 capítulos

Oito títulos de construtores, 12 títulos de pilotos, 183 vitórias,156 pole positions, 162 voltas mais rápidas,494 pódios. Estes impressionantes números dizem pouco do legado da McLaren e da sua história. Um conto que começa 30 de agosto de 1937, dia do nascimento de um tal de Bruce McLaren, cujo talento e determinação ainda hoje servem de inspiração. Lutou contra a Doença de Perthe desde tenra idade e ficou preso a uma cama durante longos meses, o que o deixou com uma perna mais comprida do que a outra. Mas estes foram apenas percalços no caminho do jovem neozelandês que fez da velocidade a sua paixão. O seu talento ao volante levou-o para Inglaterra, onde trabalhou e pilotou para a Cooper antes de fundar a sua equipa em 1963, participando na Can-Am, Fórmula 1 e na Indy 500. O sucesso nos EUA foram alavancando o esforço da F1, sempre o grande foco de Bruce McLaren. A primeira vitória na F1 ocorreu em 68 na Bélgica com o M7, dois anos após se ter estreado no Mónaco, no mesmo ano em que a equipa se sagrou vice-campeã de F1. Seriam necessárias mais seis épocas para a McLaren finalmente festejar um título, com Emerson Fittipaldi a levar a equipa ao sucesso, quatro anos após o falecimento de Bruce.

A queda e o ressurgimento

Desde então que o nome McLaren foi sendo conhecido um pouco por todo o mundo, especialmente pelos amantes do automobilismo. Foi a paixão, a inteligência e a postura irrepreensível de Bruce McLaren que serviram de base para a sua equipa. Ainda hoje Bruce é recordado com saudade por quem trabalhou com ele, mas o seu legado permanece intacto. Um legado que ganhou força com a visão de Ron Dennis, britânico que pegou na equipa no começo dos anos 80, por força do seu Project Four Formula 2, ideia que passou a ser a linha mestra para a McLaren, com Dennis a adquirir a maioria do capital da equipa para a catapultar para o sucesso. Se até 1980 a McLaren tinha conquistado apenas um título e dois vice-campeonatos, já sob a batuta de Dennis, reinou no final dos anos 80, início dos anos 90 e de 1982 a 1992, apenas não terminou nos dois primeiros por uma vez, com seis títulos em 11 épocas. Foi nestes anos e com a visão de Dennis que a McLaren se tornou numa das gigantes da F1.

A equipa andou sempre nos lugares da frente e de 1994 a 2012 a equipa apenas por uma vez terminou abaixo do quarto lugar. No entanto, apenas por uma vez (2008) festejou um título de construtores.

Mas os tempos aureos da McLaren terminaram em 2013, ano em que começou um ciclo negro em que a equipa sofreu as consequências de decisões menos felizes. O desnorte levou a equipa a bater no fundo em 2015 e outra vez em 2017, numa altura em que tentava reavivar a bem sucedida parceria McLaren Honda, sem sucesso. Em 2017 Ron Dennis saiu do leme da equipa e entrou Zak Brown que operou uma reestruturação profunda, pegando no muito que a equipa tinha de bom e melhorando o que tinha de ser melhorado. Esse trabalho tem dado frutos de forma gradual e a equipa já conseguiu terminar no pódio em 2020. A reestruturação chega agora à reta final, com um novo simulador e um novo túnel de vento a serem instalados (depois de toda a unidade fabril ter sido repensada). 2023 será o último ano da “era antiga” com 2024 a terem já as novas infraestruturas a laborar a todo o gás. É por isso ainda um ano de transição, mas em que se espera que a McLaren se mantenha por perto do top 3, para depois poder dar o salto em 2024/2025. É nessa altura que o grande trabalho de Zak Brown deverá começar a dar frutos mais apetitosos.

Talento para dar e vender

A história da McLaren está recheada de grandes talentos. Dos quase 70 pilotos que representaram a equipa constam nomes como Fittipaldi, Gilles Villeneuve, James Hunt, Alain Prost, Gerhard Berger, Juan Pablo Montoya, Denny Hulme, Niki Lauda, Mika Häkkinen, Kimi Räikkönen, Jenson Button, Lewis Hamilton e Ayrton Senna. A esta lista junta-se este ano Oscar Piastri, jovem estreante australiano, que demonstrou um potencial tremendo nas categorias de iniciação, tendo feito o que poucos fizeram: ganhar a F3 e a F2 em anos consecutivos (como fizeram George Russell, Charles Leclerc ). Muito se espera deste jovem talento, que foi cobiçado por várias equipas, mas acabou por assinar pela McLaren, juntando-se a outro jovem talento: Lando Norris. O britânico já provou que é um dos melhores da sua geração, revelando uma regularidade impressionante, aliada a uma velocidade apreciável. É uma das novas pérolas da F1 e já provou que tem tudo para ser campeão. Norris e Piastri formam a dupla mais jovem da grelha, mas talvez a que mais potencial apresenta, pelo talento e pela juventude.