F1: McLaren mostra a sua nova decoração

A McLaren Racing apresentou oficialmente a decoração do seu monolugar para 2026, o MCL40, numa transmissão em direto a partir do Bahrein. A revelação contou com a presença do diretor-executivo Zak Brown, do diretor de equipa Andrea Stella, dos pilotos Lando Norris e Oscar Piastri, bem como de responsáveis das áreas de marketing e conceção.

Our iconic duo 🧡#McLarenF1 pic.twitter.com/6kWDH8wY08 — McLaren Mastercard Formula 1 Team 🧡 (@McLarenF1) February 9, 2026

Fiel à tradição de manter a identidade visual após temporadas vitoriosas, a McLaren prolonga em 2026 a paleta cromática utilizada no ano dos títulos de construtores e pilotos, combinando o característico tom papaia com antracite e discretos apontamentos em verde-azulado. O conceito estende-se também aos fatos dos pilotos, com frente em papaia e costas em antracite, realçando os números 1 e 81.

The tradition continues…🧡🏆#McLarenF1 — McLaren Mastercard Formula 1 Team 🧡 (@McLarenF1) February 9, 2026

O MCL40 foi desenvolvido já sob os novos regulamentos técnicos e estreou-se em pista no recente shakedown de pré-época em Barcelona. A nova decoração voltará a ser vista num dia promocional de filmagens antes do arranque do primeiro teste oficial de pré-temporada no Bahrein. A equipa sublinhou ainda o papel central dos seus parceiros comerciais, cujos logótipos ocupam lugar de destaque na carroçaria, como suporte essencial para a competitividade do projeto.

Zak Brown afirmou:

“Estamos muito satisfeitos por apresentar a decoração do nosso carro de 2026 a partir da nossa segunda casa, o Bahrein. A cor papaia continua no MCL40 enquanto mantemos a tradição de levar as cores campeãs para a época seguinte. O desempenho em pista esteve igualmente no centro do processo criativo, equilibrando direção estética e exigências aerodinâmicas para criar um concorrente marcante para 2026.”