F1, McLaren: “Mercedes com problemas no motor? Nós não tivemos nenhum!”

A McLaren minimiza os relatos de que o seu novo fornecedor de motores, a Mercedes, está a debater-se com “questões” relacionadas com o seu motor 2021. Foi a própria Mercedes, por intermédio do seu responsável pelos motores, Hywel Thomas, que referiu a existência desses “problemas”, mas também acrescentou que existem “muitos planos para os resolver todos. “Tenho a certeza que tudo estará pronto para a primeira corrida”, acrescentou Thomas.

Do lado da McLaren, o seu responsável técnico, James Key minimizou qualquer conversa sobre problemas de motor: “Realizámos testes completos num banco dinâmico e não tivemos quaisquer problemas. A Mercedes pode provavelmente responder às perguntas sobre qualquer problema com mais detalhe, mas nós não tivemos nenhum”, disse Key, citado pelo Championat, da Rússia.