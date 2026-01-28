F1, McLaren MCL40: O campeão está na pista
É um momento histórico para Woking! Enquanto a Cadillac decidiu recolher às boxes hoje para fugir à meteorologia incerta, a McLaren fez exatamente o oposto: o MCL40 acabou de quebrar o silêncio no Circuit de Barcelona – Catalunya para a sua primeira volta de instalação.
A grande imagem do dia (mesmo que a equipa esteja a ser muito poupada nas fotos oficiais) é ver Lando Norris a pilotar com o número 1 no carro. Como atual Campeão do Mundo de 2025, esta é a primeira vez que Lando abdica do seu icónico “4” para exibir o estatuto de detentor do título. O plano é que ele faça o restante turno da manhã enquanto Oscar Piastri assuma o volante à tarde ou apenas amanhã, dependendo como tudo decorrer.
Muita gente estranhou a McLaren não ter rodado na segunda e terça-feira (os dois primeiros dias do teste). A explicação de Andrea Stella é purista: Tendo em conta que as equipas só podem usar 3 dos 5 dias disponíveis em Barcelona, a McLaren optou por usar a quarta, quinta e sexta-feira para dar mais tempo aos engenheiros em Woking para finalizarem componentes de última hora.
Enquanto equipas como a Audi e a Red Bull (que já teve um susto com um acidente de Isack Hadjar ontem) começaram cedo, a McLaren preferiu a montagem na pista.
Primeiras notas técnicas do MCL40
O carro que se vê hoje em pista não é o “produto final” (a decoração oficial só será revelada a 9 de fevereiro), mas as mudanças técnicas para o novo regulamento de 2026 são evidentes: a McLaren abandonou a suspensão pull-rod na frente e voltou ao sistema push-rod. É uma mudança radical de filosofia para lidar com a nova aerodinâmica ativa.
O carro está a rodar com uma pintura especial preta e cromada, escondendo propositadamente os detalhes do difusor e das asas móveis.
FOTOS F1, McLaren Mastercard Formula 1 Team
