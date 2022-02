F1: McLaren MCL36 já foi para a pista | AutoSport

Depois da Haas ter ido para a pista de manhã, a McLaren tratou de ser o centro das atenções durante a tarde no Circuito da Catalunha. O MCL 36 foi para a pista, para o seu shakedown, aproveitando o dia de filmagens para tirar fotografias ao carro e verificar se os sistemas estão todos operacionais.

OK McLaren fans, it’s here. The #MCL36 leaves the garage for the first time! 🔥 pic.twitter.com/GZpRmsw25X