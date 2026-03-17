F1: McLaren mantém “confiança total” na Mercedes

Andrea Stella garantiu total confiança na Mercedes HPP após o surpreendente duplo abandono antes da partida da McLaren no Grande Prémio da China, sublinhando que os problemas registados nos dois monolugares foram independentes e uma coincidência rara.

Em Xangai, tanto Lando Norris como Oscar Piastri não conseguiram sequer iniciar a corrida, devido a falhas elétricas distintas nas unidades motriz, fornecidas pela Mercedes. Norris ficou retido na garagem, enquanto Piastri, apesar de ter chegado à grelha, viu o carro ser retirado antes da volta de formação.

O episódio marcou a primeira vez desde o Grande Prémio dos Estados Unidos de 2005 que a McLaren registou um duplo “Did Not Start”, agravando um arranque de temporada já complicado para a equipa britânica.

Stella explicou que os problemas surgiram ainda antes do início da corrida e detalhou as tentativas feitas pela equipa para resolver a falha no carro de Norris.

“No carro do Lando, durante a preparação para ir para a grelha, detetámos um problema na parte elétrica da unidade de potência. Não conseguíamos comunicar com um dos componentes. Tentámos resolver a situação, substituímos vários elementos e até reprogramámos o sistema, mas não foi possível corrigir a falha. Decidimos mudar a ECU porque é uma operação relativamente rápida e pensámos que poderia estar relacionada com a falta de comunicação com a bateria, mas isso não teve qualquer efeito.”

No caso de Oscar Piastri, a situação foi diferente, já que o carro funcionou inicialmente sem problemas, mas falhou já na grelha de partida.

“O carro do Oscar chegou à grelha sem qualquer anomalia, mas depois deixou de arrancar. Foi mais fácil identificar o problema, que também estava relacionado com a parte elétrica da unidade motriz, embora de natureza diferente.”

Apesar do incidente, o chefe de equipa reforçou a confiança na Mercedes HPP e garantiu que será realizada uma análise conjunta para evitar repetições.

“Vamos analisar tudo em conjunto com a HPP para perceber exatamente o que aconteceu e garantir que não volta a acontecer. Trata-se de uma área que não está sob controlo direto da McLaren, por isso dependemos da informação fornecida pela Mercedes, e confiamos totalmente no relatório deles. De acordo com a análise inicial, são falhas distintas, pelo que parece tratar-se apenas de uma coincidência que tenham ocorrido ao mesmo tempo, e com consequências tão graves.”

Foto: Laurent Cartalade / MPSA