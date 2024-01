F1: McLaren mais perto do título em 2024? | AutoSport

A McLaren dá cada vez mais sinais de que pode estar perto do título. Zak Brown vê o crescimento da equipa com bons olhos e o trabalho de Andrea Stella continua a ser elogiado.

Para Brown, o aumento da qualidade do trabalho da McLaren é notório e as paragens nas boxes são um bom exemplo disso. Não é preciso recuar muito no tempo para vermos que a McLaren estava longe de ter boas paragens nas boxes. Agora, é uma das melhores, aproximando-se muito da referência, a Red Bull.

Brown está cada vez mais confiante e com as novas infraestruturas (túnel de vento e simulador) a começarem o seu ciclo de serviço, poderemos ter uma McLaren cada vez mais próxima do título:

“Penso que temos a equipa. Penso que agora temos os recursos e a tecnologia, e agora só precisamos de continuar a avançar e a melhorar ainda mais a nossa cultura. As paragens nas boxes são ótimas. Penso que isso ilustra o quão bem a equipa está a trabalhar em conjunto. Por isso, só temos de conseguir que essa cultura das paragens nas boxes seja aplicada a todos os elementos da equipa de corrida. Penso que já lá chegámos. Andrea tem uma espécie de terminologia para o campeonato do mundo que utiliza e um gráfico de pizza. Começou com metade verde, um quarto âmbar e um quarto vermelho. E o verde agora é 75%, e o âmbar e o vermelho são reduzidos, e acho que só precisamos de um pouco mais de tempo para ficarmos com todas as áreas verdes.”