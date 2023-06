F1: McLaren leva atualizações para melhorar performance, apenas para Lando Norris | AutoSport

A McLaren apresentou em Red Bull Ring um carro atualizado, com muitas novidades. Apresenta revisões significativas do sidepod e da carroçaria, bem como um novo fundo, embora Norris tenha sugerido que não fará com que a McLaren se torne subitamente a principal equipa do meio-campo.

Apesar do discurso realista, Norris está otimista, sendo que este pacote deveria ser introduzido apenas em Silverstone. A equipa conseguiu antecipar numa corrida a sua implementação:

“A equipa fez um bom trabalho. Não era suposto termos esta atualização aqui, era apenas para Silverstone. Por isso, é bom que tenhamos feito o máximo possível, especialmente por ser uma Sprint Race – duas corridas para potencialmente marcar pontos”, disse Norris à Sky Sports F1. “É a primeira atualização que se destina realmente a melhorar o desempenho e a tornar-nos mais rápidos. Tem sido um começo difícil e espero que seja a coisa que nos permita marcar pontos mais facilmente.”

Apenas o carro de Norris terão novo pacote para Red Bull Ring, com Oscar Piastri a esperar até à próxima corrida em Silverstone – onde tanto ele como Norris terão cerca de 75% do pacote completo. O restante será utilizado em ambos os carros na Hungria.