F1: McLaren jogou pelo seguro na estratégia de Lando Norris | AutoSport

Lando Norris ficou perto de perder o segundo lugar no GP da Grã-Bretanha. O piloto da McLaren colocou os pneus duros no último stint, quando Lewis Hamilton e Max Verstappen colocaram borrachas mais macias. Uma aposta que se revelou arriscada, mas que resultou com o talento de Lando Norris a falar mais alto. O estratega da McLaren explicou o que aconteceu nesse momento decisivo.

Randeep ‘Randy’ Singh descreveu o raciocínio da McLaren no momento em que foi tomada a decisão de colocar duros, ainda durante o Virtual Safety Car (VSC), segundos antes do Safety Car (SC) ir para pista, admitindo que se a decisão tivesse de ser tomada segundos mais tarde… Lando Norris teria ido para a pista com pneus macios.

“Quando o VSC foi ativado, havia sempre o risco de se transformar num SC- mas no momento em que tivemos de tomar uma decisão, era um VSC, e sob o VSC, estávamos felizes por colocar os pneus duros. Chamámos a equipa das boxes e – talvez infelizmente – a pista mudou para SC logo após o ponto em que nos tínhamos comprometido. O Lando estava a sair da curva Stowe, prestes a fazer a entrada nas boxes, e nós já estávamos nas boxes com os pneus duros. Não podíamos arriscar que ele desse mais uma volta e, da mesma forma, não podíamos arriscar a confusão e o potencial atraso de ter a equipa das boxes a trocar os pneus duros que tinham prontos por um conjunto de pneus macios. Se a pista tivesse mudado alguns segundos antes, então sim, teríamos provavelmente colocado pneus macios.”