F1: McLaren já rodou com o carro novo em Silverstone

A McLaren revelou o seu carro para a época 2025 durante um dia de filmagens promocionais em Silverstone, com Lando Norris e Oscar Piastri ao volante. Enquanto o carro foi mostrado, a McLaren irá revelar oficialmente a sua pintura 2025 a 18 de fevereiro durante o F175 Live. A nova pintura irá destacar os principais parceiros da equipa. Para já temos apenas uma pintura camuflada.

Reigning constructors' champions McLaren have become the first team to reveal their 2025 car ahead of the start of the new season 👀 pic.twitter.com/R7FJ8Nhq8c — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) February 13, 2025

O CEO Zak Brown enfatizou que o desafio da McLaren para 2025 será um passo crucial na sua busca pelo título, observando que, embora tenham sido feitos progressos, não será claro qual a sua posição até à qualificação na Austrália.

“Hoje é um grande marco na nossa jornada na luta pelo título de 2025. É ótimo colocar o MCL39 em pista pela primeira vez, o culminar do trabalho árduo da equipa. Temos de ser realistas, pois todas as equipas terão feito progressos durante o inverno. O ano passado demonstrou a competitividade da grelha, o que é brilhante para o desporto. Acreditamos que demos mais passos em frente desde o MCL38 que venceu o Campeonato, mas só saberemos em que posição estamos na classificação quando entrarmos na Qualificação na Austrália. Somos uma equipa que nunca pára e vamos dar tudo por tudo para trazer os dois Campeonatos de volta a Woking.”

O diretor da equipa, Andrea Stella, fez eco desta afirmação, reconhecendo a concorrência feroz e salientando o trabalho árduo da equipa desde o carro vencedor do campeonato do ano passado, o MCL38. Stella mostrou-se entusiasmado com o facto de o MCL39 ir para a pista, concentrando-se em aprender com as experiências do passado para competir na frente na exigente temporada de 2025.

“Estamos entusiasmados por ver o MCL39 entrar hoje em pista pela primeira vez no Circuito de Silverstone. Apesar de termos terminado o ano passado como Campeões, 2024 demonstrou como a grelha é altamente competitiva, algo que se vai manter no Campeonato deste ano. Vai ser um ano emocionante, mas incrivelmente desafiante. A equipa trabalhou arduamente para se preparar da melhor forma possível para o início da época. Aprendemos muito com as nossas batalhas do ano passado, por isso, aproveitamos e usamos isso para atingir o nosso objetivo para o ano.

Os meus agradecimentos a toda a equipa pelo seu trabalho para preparar o carro para hoje, bem como aos nossos colegas da Mercedes HPP pela sua colaboração contínua. Concentramo-nos agora no trabalho que temos pela frente para garantir que maximizamos o nosso tempo nos testes antes da primeira sessão competitiva na Austrália.”