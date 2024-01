F1: McLaren já ligou o motor do MCL38 | AutoSport

Com contratos de longa duração para os seus dois pilotos, Oscar Piastri e Lando Norris são a aposta da equipa liderada por Zak Brown e Andrea Stella para tentar alcançar triunfos em corrida já na temporada de 2024, depois de uma boa recuperação no ano passado. A McLaren espera iniciar a época de um forma muito diferente do que em 2023, querendo manter-se competitiva. Há duas novas caras na liderança da equipa técnica da McLaren, juntando-se a Peter Prodromou. São Rob Marshall e David Sanchez, que assumiram oficialmente as suas funções no dia 1 de janeiro passado .

Com a apresentação oficial marcada para 14 de fevereiro, apesar de revelada a decoração para a próxima temporada, a McLaren publicou hoje nas redes sociais o som da unidade motriz Mercedes no novo monolugar.

