F1: McLaren implementa atualizações ao MCL60 já na próxima corrida | AutoSport

Depois de um arranque de época dececionante por parte da McLaren, a equipa trabalha arduamente para inverter a situação e começar a aproximar-se novamente do meio da tabela. Para isso, conta já com atualizações ao carro na próxima prova, na Arábia Saudita.

A McLaren contra trazer algumas atualizações nas próximas duas provas, mas aguarda pelo grande pacote de atualizações que deverá ser implementado na prova do Azerbaijão, como confirmou Andrea Stella:

“Haverá algumas pequenas atualizações que já serão levadas para Jidá e Austrália. Há pequenas mudanças para as duas próximas corridas. Elas não serão necessariamente muito óbvias, mas deverão ajudar-nos a melhorar o nosso desempenho Depois haverá a primeira grande atualização a chegar a Baku”.

A equipa deverá começar a usar o novo túnel de vento em junho, estrutura que está na fase final de preparação e que é considerada de fundamental importância para o futuro da equipa.

“Já está em funcionamento, mas estamos no processo de calibração do túnel de vento, instalando os métodos utilizados para medir a pressão, o campo de velocidade e as forças, por exemplo”, explica Andrea Stella. Tudo isto leva algumas semanas”.

“Claro, os dados, os números absolutos, serão ligeiramente diferentes. Portanto, é preciso reposicionar-se no novo túnel de vento”, explica Stella. “Não planeamos fazer isto com o novo modelo de carro, mas com o modelo de carro antigo para aprender mais sobre o novo túnel de vento.”

Assim, a estrutura está na fase final, com a primeira correlação a ser feita, para que a equipa possa começar a usufruir do equipamento em pleno já a partir de junho.