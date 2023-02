F1, McLaren ‘gagueja’ no primeiro dia | AutoSport

Havia um certo nível de ansiedade dentro da McLaren antes da chegada ao Bahrein, depois da sua última pré-época ter sido abalada por uma enxurrada de problemas com os travões do seu monolugar, que não só limitaram o seu andamento, mas também, e dolorosamente, o desempenho do carro, numa altura em que a equipa procurava desenvolver o carro e resolver os problemas que se mantiveram durante a época.

Agora, no primeiro dia de testes, os primeiros sinais foram positivos, com o carro a funcionar sem problemas durante o seu ‘shakedown’ no Bahrein – e durante a primeira sessão o novo piloto, Oscar Piastri, andou calmamente a rodar antes da sua temporada de estreia.

Mas as coisas correram pior quando Lando Norris teve a sua vez, à tarde, com um problema com ligação às rodas, que exigiu uma longa paragem nas boxes.

Por isso, a sua ‘contagem’ de 92 voltas foi a mais baixa de todas, apenas um pouco mais do que uma distância de um Grande Prémio, e bem abaixo do que a Red Bull conseguiu.

Não é para já o fim do mundo, mas certamente não foi a forma como a McLaren esperava começar o ano de 2023.