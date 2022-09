F1: McLaren foi “pescar” ao Chelsea FC | AutoSport

A McLaren voltou a reforçar a sua estrutura e agora foi ao mundo do futebol buscar Steve Atkins, como chefe da comunicação da equipa britânica.

Atualmente responsável pela comunicação no Chelsea Football Club, Atkins irá ocupar o cargo de Diretor de Comunicação, reportando diretamente a Zak Brown. Steve juntar-se-á à equipa executiva da McLaren Racing a partir de 1 de Dezembro de 2022.

Steve traz 30 anos de experiência em comunicações e relações-públicas em alguns dos ambientes mais rápidos e desafiantes. No seu atual papel como Diretor de Comunicação do Chelsea Football Club, tem a responsabilidade pelas relações externas do clube com os media a nível global, pela gestão de crises e pelo trabalho de assuntos públicos. Ele é o porta-voz oficial do clube, representando regularmente o grupo proprietário, a direção do clube, os treinadores principais, os jogadores e todos os empregados.

Antes de se juntar ao Chelsea, Steve foi Secretário-Adjunto para a Imprensa na Embaixada Britânica em Washington, D.C. O seu tempo na capital dos EUA cobriu um período que incluiu a guerra do Kosovo, o 11 de setembro, as suas consequências e a ação militar no Afeganistão e Iraque. Foi responsável pelas comunicações proativas e reativas do governo britânico através dos meios de comunicação social dos EUA, mantendo uma ligação estreita e eficaz com colegas dos EUA na Casa Branca, Conselho Nacional de Segurança, Departamento de Estado, Pentágono e outras agências dos EUA sobre questões de relações bilaterais EUA/ Reino Unido.

Steve tem sido listado entre as 10 pessoas mais influentes no Power Book da PR Week na categoria de desporto e entretenimento desde 2016, sendo eleito o comunicador mais influente no futebol em 2020, ’21 e ’22.