F1: McLaren foi a equipa que mais evoluiu nos pit stops | AutoSport

Apesar de no GP do Canadá a dupla paragem ter corrido mal, a McLaren foi a equipa que mais evoluiu nos Pit Stops, em relação ao ano passado. As paragens nas boxes tornaram-se num ponto fraco da equipa quando a parceria com a Honda se iniciou em 2015. Era “apenas” mais um pormenor negativo no meio de tantos outros. Mas foi preciso recuperar tempo e a equipa conseguiu melhorar gradualmente os desempenhos nas paragens. Mas este ano a McLaren tem estado sempre entre as mais rápidas e foi a única equipa que conseguiu melhorar em relação ao ano passado.

A McLaren está, em média, 0.27 seg. mais rápida por paragem e graças a essas pequenas melhorias, tem conseguido estar regularmente no topo da tabela das paragens mais rápidas. A Alpha Tauri foi a equipa que menos perdeu em relação ao ano passado (+0.04 seg.), seguida da Red Bull (+0.32 seg.), que foi a referência durante três épocas e a Ferrari (+0.34 seg.). As equipas que mais perderam foram a Alfa Romeo e a Alpine (+0.77 seg.) e a Williams (+0.83 seg.).