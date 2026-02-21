F1: McLaren fecha pré‑época confiante e com base sólida para defender títulos

Campeã em título sai de Sakhir “confortável” com o MCL40

A McLaren encerrou a preparação de pré‑época de 2026 no Bahrein com um balanço claramente positivo, assumindo não ser, aparentemente, favorita à renovação do título, mas revelando confiança no potencial do novo MCL40 e no plano de desenvolvimento para a temporada. Ao longo dos dois testes em Sakhir e do shakedown em Barcelona, a equipa completou 1 108 voltas, correspondentes a 5.776,791 quilómetros, com Lando Norris e Oscar Piastri a dividirem o programa em pista.

No terceiro e último dia do segundo teste no Bahrein, Norris e Piastri somaram 113 voltas, apesar de um contratempo técnico que obrigou a equipa a intervir no chassis durante a pausa para almoço e impediu Norris de concluir a simulação de corrida inicialmente prevista. Ainda assim, a McLaren classificou o dia como “mais uma jornada produtiva”, sublinhando o valor dos dados recolhidos em diferentes configurações de combustível, afinações e compostos de pneus.

Stella destaca fiabilidade e entendimento do pacote técnico

Andrea Stella, diretor de equipa, destacou a fiabilidade do MCL40 e a “extensão da aprendizagem” proporcionada por cada volta, explicando que a McLaren conseguiu validar todos os itens de teste, a funcionalidade base do carro e a capacidade de realizar séries longas, explorando de forma sistemática afinação, aerodinâmica, pneus e maximização da unidade motriz. O italiano salientou que a equipa conseguiu “adicionar performance em cada dia de testes” e que entra na nova era regulamentar com “um entendimento claro do potencial do carro”.

A formação de Woking dispõe ainda de um plano robusto de atualizações para a época, apoiado no histórico recente de ganhos significativos sempre que introduz novos pacotes aerodinâmicos, o que a coloca bem posicionada para reduzir qualquer défice inicial que eventualmente exista, face à Mercedes, Ferrari e Red Bull.

Norris e Piastri afinam preparação para Melbourne

Lando Norris tem vindo a moderar as expectativas, admitindo que a McLaren pode começar o ano “um pouco atrás” em ritmo de corrida face à concorrência, mas reforça que a equipa está satisfeita com a base de trabalho do MCL40 e com a consistência das simulações realizadas. Oscar Piastri, por seu lado, destacou a importância das simulações de corrida e dos diferentes cenários de carga de combustível testados no Bahrein, considerando que cada saída em pista ajudou a compreender melhor o comportamento do carro.

Com Albert Park a ser, em teoria, um traçado favorável às características do MCL40, a McLaren acredita estar bem colocada para integrar imediatamente o grupo da frente e capitalizar qualquer oportunidade nas primeiras corridas da temporada

