F1: McLaren favorita? Zak Brown considera essa visão arrogante

“Acho que nos considerarmos favoritos seria arrogante”, disse Brown. “Não vejo razão para não sermos um dos favoritos. Temos quatro equipas que estão a ganhar corridas regularmente, por isso não vejo como se pode colocar alguém como favorito para o próximo ano. Mas estamos, sem dúvida, ao contrário deste ano… Para crédito de Pete Prodromou (diretor técnico de aerodinâmica da McLaren), ele chegou a este ano a pensar que podíamos ganhar o campeonato do mundo. Eu não acreditava. Agora estou a pensar que, no próximo ano, vamos tentar ganhar o campeonato do mundo de construtores e de pilotos.

Brown reconhece o potencial da McLaren, mas salienta que três outras equipas são igualmente capazes de competir pelos títulos. Ele dá crédito ao diretor técnico da McLaren, Pete Prodromou, por ter acreditado no potencial da equipa para o campeonato, no início de 2024 e partilha que a equipa está agora totalmente empenhada em atingir os campeonatos de pilotos e de construtores em 2025.

O CEO da McLaren, Zak Brown, alertou contra a teoria que aponta a sua equipa favorita para o campeonato de 2025, destacando a competitividade de 2024. Apesar de Max Verstappen conquistar o seu quarto título de pilotos, a McLaren venceu o campeonato de construtores por apenas 14 pontos sobre a Ferrari, enquanto a Red Bull e a Mercedes também mostraram força, com as quatro principais equipes vencendo corridas.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros