F1: McLaren fará o shakedown perto da data dos testes de Barcelona | AutoSport

A McLaren confirmou que usará um dia de filmagens para fazer o shakedown ao novo MCL36. É prática habitual na maioria das equipas usar um dia de filmagens, que permite fazer 100km com pneus específicos para o efeito para fazer um primeiro teste aos sistemas e verificar se está tudo bem, antes de começar com os testes “a sério”.

Andreas Seidl confirmou que usará um dia de filmagem perto dos testes de Barcelona, pelo que, provavelmente, a equipa fará esse primeiro Shakedown já na pista catalã. A Aston Martin já usou um dos seus dias de filmagens no dia seguinte à sua apresentação, com o carro a fazer os primeiros quilómetros em Silverstone e a Mercedes habitualmente faz o mesmo. No caso da McLaren o dia de filmagens tem sido feito uns dias antes do arranque dos testes, na pista designada. Por isso talvez tenhamos de esperar mais uns dias para ver o novo carro da equipa de Woking em pista.

O diretor técnico da McLaren, James Key, afirmou que a equipa podia estar “orgulhosa de apresentar um carro verdadeiro” no lançamento, e que embora fosse a versão que seria levada para Barcelona, alguns elementos tinham sido escondidos “por razões óbvias”. “Há algumas áreas sensíveis, mas muito mais será visto quando colocarmos o carro em pista”, disse Key. “No que diz respeito ao plano de desenvolvimento, como todas as equipas, tenho a certeza de que temos passos de desenvolvimento a chegar mais cedo. A taxa de desenvolvimento e a proactividade que todos estão a demonstrar para descobrir que o próximo passo é realmente forte. Por isso, vamos trazer algumas atualizações no Bahrein. E então a próxima fase dessas atualizações já está em processo agora. Vão ver a mudança de carro, mas tenho a certeza que o carro de todos vai mudar”.

A McLaren fez questão de não mostrar muito a traseira do carro, em especial o difusor traseiro, assim como outros pormenores que foram algo disfarçados. Tal como a Aston Martin, já conseguimos entender a filosofia adotada mas na F1 os pormenores fazem a diferença e esses, ainda podem mudar muito.