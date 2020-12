F1: McLaren explica falta de novos talentos

A McLaren não está a apostar tanto em jovens talentos como outras equipas e isso tem uma explicação lógica, segundo Zak Brown.

O responsável pela McLaren explicou a filosofia da equipa, que leva a que neste momento não haja um jovem piloto na calha para a equipa de Woking:

“Temos uma filosofia diferente”, disse Brown, segundo o Autosport.com. “Penso que nos deparamos com o problema que os outros têm, com demasiados pilotos e começam a tentar colocá-los noutras equipas, ou não têm um lugar disponível quando o piloto está pronto. A McLaren, especialmente com o nosso recente progresso, será sempre uma equipa pela qual a maioria dos pilotos terá um elevado desejo de pilotar, especialmente à medida que continuamos a progredir.”

“Lando é muito jovem. Estamos apenas a começar com Daniel, por isso, se tivermos um piloto a bater à nossa porta dentro de um ano ou dois, não vamos ter espaço para ele. Penso que somos mais estratégicos, como fomos com Lando, encontrámo-lo cedo, como fomos com Stoffel – infelizmente com ele não funcionou. Funcionou com o Lewis, e apenas escolhemos alguns a dedo quando se vê que eles podem amadurecer numa altura em que se pode ter um lugar disponível”.