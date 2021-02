F1: McLaren estende acordo com a Coca-Cola

A McLaren estendeu o acordo que tinha com a marca da Coca-Cola. Há muito considerada o ‘Santo Graal’ dos patrocínios, apesar dos maiores esforços de Flavio Briatore, a Coca-Cola finalmente associou-se a uma equipa de Fórmula 1 em 2018: a McLaren.

Desde então que a dupla se envolveu em várias ações comerciais. A campanha “Coke Driven to Deliver” foi um sucesso e agora as marcas vão continuar a trabalhar em conjunto, numa altura que a McLaren recebe Daniel Ricciardo para fazer dupla com Lando Norris.



Para o CCO da McLaren Racing, Mark Waller, “A Coca-Cola é uma marca icónica e uma das maiores do mundo. Trouxemos a Coca-Cola para a Fórmula 1 há três anos e desde aí que temos colaborado e criado muitas campanhas inovadoras. Estamos muito contentes de renovar a nossa parceira em 2021 e continuar com o apoio da Coca-Cola na Fórmula 1”.