F1: McLaren espera sentir mais dificuldades na Hungria | AutoSport

Apresentado o maior pacote de atualizações no MCL-60, a McLaren conseguiu dar um bom passo em frente e obter o melhor resultado da temporada no Grande Prémio da Grã-Bretanha, tendo estado na luta por um duplo pódio e terminando com Lando Norris no segundo lugar e o estreante Oscar Piastri no quarto posto. Mas o chefe da equipa, Andrea Stella, sublinhou que as últimas duas corridas realizaram-se em circuitos que se adequam melhor ao carro deste ano, podendo não acontecer o mesmo no Hungaroring, palco da próxima prova da temporada.

Stella esclareceu ainda que as condições meteorológicas beneficiaram o comportamento dos pneus dos McLaren, ajudando-os a evitar o sobreaquecimento durante a corrida. A corrida da Hungria ajudará a perceber “onde realmente estamos”, disse Stella citado pelo Motorsport-Total.com. “Não há muitas curvas de alta velocidade. Na verdade, é uma pista dominada por velocidade baixa a média. Também pode ficar quente, o que é outro teste para nós”, explicou.

O início da época da equipa de Woking foi duro, muito longe dos lugares da frente, o que motivou uma reestruturação interna, com a promessa de fazerem mais e melhor a meio da época e parecem ter cumprido. Depois da atualização profunda implementada na Áustria, a McLaren imiscuiu-se nas lutas pelas primeiras posições e nas últimas duas corridas bateu a Alpine na luta pelo quinto lugar.