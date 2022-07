F1: McLaren espera que a Mercedes possa salvar motor de Lando Norris | AutoSport

Com uma penalização à porta, a McLaren espera que a Mercedes, fornecedora da sua unidade motriz, possa salvar o motor de Lando Norris, que falhou na Áustria.

Lando Norris teve que ficar grande parte do primeiro treino livre de fora devido a uma falha na sua unidade motriz, o que afetou a sua preparação para a qualificação, que se realizou nessa mesma sexta-feira, onde o britânico apenas conseguiu alcançar o 15º posto com mais um problema no carro, desta feita nos travões.

“A unidade motriz que falhou no carro de Lando, na sexta-feira, foi uma novíssima em folha. Foi a sua terceira”, explicou o chefe de equipa da McLaren, Andreas Seidl. “A análise ainda está em curso do lado da Mercedes e esperemos que estejam em condições de recuperar essa unidade motriz e que estejamos de novo num lugar mais acima. Claro, não é ideal que tenhamos de voltar às antigas unidades motrizes, porque as unidades motrizes perdem um pouco de potência com a quilometragem. Mas, ao mesmo tempo, ainda nos permitiu ter a performance que tivemos na Áustria”.

Se o novo motor não puder ser salvo, é extremamente provável que Norris tenha de levar uma penalização na grelha até ao final da época. Ainda com 11 corridas pela frente, ele já utilizou os três permitidos pelo regulamento.

Por Eduardo Moreira