F1: McLaren escondeu muito do MCL60 no ‘shakedown’ (c/vídeo) | AutoSport

A McLaren colocou o MCL60 em pista no Bahrein, tendo publicado um vídeo com a estreia do novo monolugar durante o dia de filmagens. A equipa partilhou o momento da estreia do MCL60 com Lando Norris ao volante durante o ‘shakedown’, mas manteve em segredo algumas das áreas mais importantes do carro de 2023, ocultando por exemplo as bordas do fundo. Esta é uma das áreas mais sensíveis para um bom desempenho aerodinâmico da nova geração de monolugares e por isso, a equipa trabalhou as imagens que foram divulgadas publicamente para ser impossível, ou dificultar, a análise desses pontos.

Lando Norris considerou este primeiro contacto do carro com a pista “super importante”, salientando que a equipa britânica precisa de “começar esta época melhor do que no ano passado”. Esse é um facto, porque em 2022 a McLaren mostrou muitos problemas a partir do teste no Bahrein e nas primeiras rondas do calendário.