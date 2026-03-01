F1: McLaren em desvantagem por ser equipa cliente? Piastri acredita que não

Oscar Piastri afastou a ideia de que a McLaren parte em desvantagem na luta pelo título de 2026 por utilizar unidades motrizes Mercedes como equipa cliente. O piloto australiano considera que o estatuto de equipa oficial poderá trazer benefícios, mas não será determinante no equilíbrio competitivo.

Com a introdução das novas unidades motrizes para 2026, é expectável que as equipas oficiais — como Mercedes, Ferrari e Red Bull — retirem vantagens da integração específica entre chassis e motor. A McLaren, que volta a contar com fornecimento da Mercedes HPP, será uma das seis equipas cliente no pelotão, mas é vista como a principal candidata entre elas a disputar vitórias e títulos.

Piastri reconhece que as equipas oficiais têm vantagens estruturais, sobretudo num contexto em que o desenvolvimento dos motores voltou a ganhar relevância. Ainda assim, destaca a relação próxima com a Mercedes HPP e sublinha que os problemas iniciais registados nos testes não estiveram relacionados com o estatuto de cliente.

Para o australiano, a chave da competitividade em 2026 residirá sobretudo na capacidade de maximizar o desenvolvimento aerodinâmico e na eficiência do trabalho realizado ao longo dos últimos 12 meses, mais do que na condição de equipa oficial ou cliente.

Em declarações aos meios de comunicação, Piastri afirmou:

“Ser uma equipa oficial tem obviamente as suas vantagens, especialmente agora que voltou a haver desenvolvimento na parte do motor. Temos uma relação muito próxima com a Mercedes HPP, o que é muito benéfico para nós, e todos os problemas iniciais que tivemos nos testes de Barcelona não tiveram que ver com o facto de não sermos uma equipa oficial.”

Reconhecendo possíveis diferenças, explicou:

“Sim, podemos estar um pouco atrás no sentido em que eles tiveram anos para integrar estas regras no carro, mas nós também estamos nesse processo há muito tempo, por isso não acho que seja necessariamente uma desvantagem. Vai depender de quem conseguiu capitalizar melhor nos últimos 12 meses em termos de testes aerodinâmicos e de organização.”

A McLaren, campeã de construtores nas duas últimas épocas, mantém assim a confiança de que poderá continuar na luta pelos títulos, independentemente do seu estatuto de equipa cliente.