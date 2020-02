F1: McLaren em conversações com Carlos Sainz para renovação de contrato

Ao contrário do que muitos esperavam, as renovações de contrato estão a decorrer de forma rápida sem se arrastarem no tempo e sem grande mudanças à vista. A McLaren e Carlos Sainz estão já em conversações para o futuro.

Sainz admitiu que já existiram algumas conversas com a equipa quanto a uma possível renovação do seu contrato. O piloto não esconde que está feliz na McLaren e deverá querer permanecer na equipa de Woking pelo que do seu lado o interesse é real:

“Obviamente, não é segredo que estou muito feliz aqui na McLaren”, disse ele. “E obviamente há algumas coisas a acontecer nos bastidores, já começamos a conversar, mas vamos ter calma pois como estamos apenas em fevereiro, não há pressa. Mas não vou esconder que estou muito feliz aqui, tenho muita fé neste projeto e na maneira como ele está a ser feito a cada minuto”.

Andreas Seidl também não escondeu a vontade de continuar a contar com o espanhol no futuro:

“Antes de tudo, gostaríamos de ter uma visão clara, o mais rápido possível, especialmente sobre esse assunto, mas não há pressa em tomar decisões “, afirmou. “Estamos apenas no início de 2020, estamos muito felizes com Carlos e Lando, com o que eles fizeram no ano passado. É importante para nós, como equipa, dar o próximo passo, tenho certeza de que eles também podem dar o próximo passo com as lições do ano passado, então não acho que seja necessário mudar nada no futuro”.