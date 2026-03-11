F1: McLaren em apuros, adia atualizações

A McLaren decidiu adiar a introdução de atualizações significativas no MCL40 enquanto procura compreender as dificuldades que marcaram o início da temporada de Fórmula 1 de 2026.

Em Melbourne, o desempenho do MCL40 ficou aquém das expectativas. Oscar Piastri nem chegou a alinhar na grelha depois de um acidente a caminho da grelha de partida, provocado por um aumento inesperado de potência proveniente da unidade motriz Mercedes. Já Lando Norris terminou apenas na quinta posição, a 51 segundos do vencedor George Russell, evidenciando a dificuldade do carro em acompanhar o ritmo dos líderes.

Segundo a McLaren, a corrida australiana permitiu recolher dados importantes sobre o comportamento do monolugar, que serão agora analisados antes de qualquer intervenção significativa no desenvolvimento do carro.

A equipa pretende concentrar-se nas próximas corridas em extrair o máximo desempenho da configuração atual, ao mesmo tempo que procura melhorar aspetos como a exploração da unidade motriz e o nível de aderência em curva.

Philippe Nanchino/ MPS Agency.

Neil Houldley, diretor técnico de Applied Technology da McLaren, explicou que a equipa está a utilizar as informações recolhidas desde o shakedown de janeiro e da primeira corrida para aprofundar o conhecimento do MCL40.

Neil Houldley afirmou:

“Recolhemos e analisámos muitos dados em várias áreas desde que o MCL40 entrou em pista pela primeira vez no shakedown de janeiro. A primeira corrida da temporada na Austrália forneceu-nos informações muito valiosas enquanto continuamos o nosso processo de desenvolvimento e aprendizagem com os novos regulamentos. Ver o carro em diferentes cenários de corrida pela primeira vez foi uma boa oportunidade para avançarmos no conhecimento. Sabemos que ainda há muito trabalho a fazer para explorar melhor o desempenho da unidade motriz e também para melhorar áreas como a aderência em curva.”

A McLaren admite que a introdução de evoluções importantes no carro ainda poderá demorar algumas corridas. Neil Houldley explicou:

“Há um grande esforço da equipa, tanto na pista como em Woking, para desenvolver o carro. No entanto, sabemos que serão necessárias mais algumas corridas até estarmos numa posição que nos permita levar atualizações importantes para a pista.”

Ao contrário do que aconteceu em 2023 — quando a McLaren introduziu rapidamente um pacote de evoluções que transformou o desempenho do MCL60 — o cenário atual é mais incerto, uma vez que a equipa ainda procura compreender plenamente as limitações do seu novo monolugar.

Foto: Philippe Nanchino /MPSA