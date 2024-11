F1: McLaren e Ferrari separadas apenas por 24 pontos

Nas últimas quatro corridas, a Ferrari ganhou pontos à McLaren por três vezes, com a Scuderia a aproximar-se da equipa de Woking, sendo que agora a distância entre as duas estruturas é de apenas 24 pontos (contra os 36 pontos da jornada anterior).

É esta luta, juntamente com a dos pilotos Lando Norris e Charles Leclerc que vai animar as últimas duas corridas do ano. O terceiro lugar da Red Bull está garantido, com a Mercedes 130, com a Aston Martin a ter, em princípio, o quinto lugar assegurado, estando a 36 pontos do sexto classificado.

É na sexta posição que as coisas voltam a aquecer. A Haas ultrapassou a Alpine pelo sexto posto e a diferença entre as duas equipas é de… apenas um ponto. Quem está também por perto é a RB, a quatro pontos do sexto. Esta luta a três irá também ser muito interessante de seguir. A Williams, com 17 pontos, parece está destinada ao nono lugar e a Sauber procura pontuar pelo menos uma vez este ano, tarefa que não se afigura fácil.

Foto: Philippe Nanchino /MPSA