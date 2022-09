F1: McLaren é a equipa com mais voltas concluídas em 2022 | AutoSport

Já se sabia que a fiabilidade iria ser decisiva para ter sucesso este ano, mas a realidade dos dados mostra que os mais fiáveis não estão na frente do campeonato. Olhando para o número de voltas dadas, a McLaren lidera, mas ainda assim a equipa de Woking está longe dos lugares da frente.

O novo regulamento motivou uma revolução aerodinâmica e uma mudança profunda nas unidades motrizes que operam agora com mais biocombustível, uma mudança aparentemente pequena, mas que exigiu muito trabalho por parte dos engenheiros. Assim, 2022 iria ser sempre desafiante e a fiabilidade seria ainda mais um fator diferenciador. Mas olhando para os números, os carros equipados com as unidades motrizes mais fiáveis estão algo longe dos primeiros lugares. A McLaren lidera esta tabela com 1856 voltas dadas (97.6% do total de voltas possíveis), seguida da Mercedes com 1805 voltas (94.9%) e a Aston Martin com 1793 (94.3%). O top 3 é composto por equipas que usam unidades Mercedes, um sinal positivo para as unidades germânicas, mas este trio está ainda longe dos lugares da frente (a Mercedes é claramente a melhor, mas ainda não mostrou argumentos inquestionáveis para vencer).

A Alpine aparece em quarto lugar com 1787 voltas dadas (94%), seguida da Red Bull, líder do campeonato por equipas e com a sua estrela, Max Verstappen a liderar a classificação no campeonato do mundo de pilotos. Com 1768 voltas completadas (93%) ocupam o quinto lugar deste “campeonato”, mas lideram com larga margem os campeonatos que verdadeiramente interessam. A Williams é sexta com 1743 voltas (91.6%), seguindo-se a AlphaTauri (1701 voltas – 89.4%). Nos últimos três lugares encontramos a Haas com 1664 voltas (87.5%), a Ferrari com 1619 voltas (85.1%) e a Alfa Romeo com 1607 voltas (84.5%). As unidades Ferrari, que se pensavam ser as mais fiáveis e mais performantes no arranque da época, revelaram-se as mais frágeis até agora. Claro que não podemos esquecer que as falhas mecânicas nem sempre são motivadas pelas unidades motrizes, mas uma grande fatia das falhas tem sido motivada pelos motores híbridos, pelo que este é um indicador que não pode ser menosprezado.

Daqui, podemos concluir que as equipas com unidades Mercedes são as mais fiáveis, mas que a fiabilidade, apesar de ser chave, não é a única chave para abrir a porta do sucesso. Mas a Red Bull, que tem a aparentemente a terceira unidade mais fiável, terá a unidade mais performante e aproveitou as falhas da Ferrari na primeira metade da época para consolidar a sua posição na frente. Olhando para as últimas corridas, apesar dos dados acima apresentados, o RB18 é a melhor máquina atualmente, quer ao nível da performance, quer ao nível da fiabilidade.