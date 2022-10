F1, McLaren: Dos carros despidos, à estreia de nova tecnologia de publicidade | AutoSport

A McLaren vai estrear uma nova tecnologia de painéis dinâmicos de publicidade, que permitirá à equipa iniciar uma nova era na publicidade na F1. Esta tecnologia será experimentada nos treinos do resto desta época. Este é mais um passo na caminhada da McLaren que começou em 2018.

Os tempos da McLaren líder do campeonato, sendo uma das equipas mais fortes do paddock, são agora uma longínqua recordação. É preciso ir até 2012, com os carros prateados e vermelhos, para vermos a McLaren a lutar por posições de relevo. Dez anos de uma caminhada difícil, com muitos altos e baixos. Foi preciso esperar nove anos para a McLaren festejar novamente uma vitória e será preciso esperar mais para vermos a McLaren a lutar de forma regular com as equipas da frente. Uma caminhada que começou num dos pontos mais baixos da história da equipa, com o nono lugar em 2017, o último ano da parceria McLaren / Honda. 2018 não foi melhor e o que se pensava ser apenas um problema de motor, afinal revelou-se numa adversidade ainda maior que o esperado, com toda a filosofia de construção do carro a revelar-se errada. Foi preciso começar praticamente do zero.

Essa época de menor fulgor era clara na quantidade de patrocinadores que os carros ostentavam. Desde a saída da Vodafone, como patrocinadora principal, que a McLaren foi perdendo patrocinadores, numa sangria que não foi estancada a tempo. Mas Zak Brown chegou e mudou o paradigma da equipa. Ainda demorou um pouco a fazer sentir-se o dedo do americano, habituado a trabalhar com contratos de patrocínio. Mas, hoje em dia, a McLaren apresenta um carro recheado de patrocinadores, fruto do maior apelo que a F1 tem hoje em dia e, certamente, pelo bom trabalho que a equipa desenvolve.

E um desses exemplos são os painéis de publicidade dinâmica que serão estreados pela equipa e que, certamente, irão ganhar ímpeto na F1 se os testes forem bem-sucedidos. Os painéis dinâmicos, que serão montados nas secções ao longo de cada lado do cockpit, serão claramente visíveis para as câmaras onbord e permitem à equipa mudar a marca mostrada no painel, à sua escolha. Um acordo exclusivo entre a McLaren e a Seamless Digital permite o desenvolvimento desta tecnologia que, além de mostrar os patrocinadores, tem de respeitar as estritas regras de segurança para serem colocadas.

A diretora-executiva para a Marca & Marketing da McLaren, Louise McEwan, disse que os painéis dinâmicos poderiam desencadear uma revolução em termos de possibilidades para equipas e patrocinadores:

“Temos o prazer de trabalhar com a Seamless Digital para estrear uma das inovações mais excitantes na tecnologia da publicidade digital”, disse ela. “Ser capaz de mostrar diferentes marcas nos nossos automóveis é uma mudança neste espaço e estamos ansiosos por ver o impacto que isto tem na indústria em geral”.

Mark Turner, o fundador e CEO, Seamless Digital, acrescentou: “Estamos encantados por poder revelar esta tecnologia que representa o próximo passo no futuro do marketing de desporto automóvel. Conseguir mudar a marca em tempo real num automóvel de Fórmula 1 dará maior flexibilidade e valor às equipas e parceiros. A nossa tecnologia permite mais opções criativas para que as marcas comuniquem mensagens relevantes. Encontrámos na McLaren o parceiro perfeito que partilha a nossa ambição de inovação e convenção de rutura como pioneiros nos campos da tecnologia. Acreditamos que este é apenas o início da flexibilidade no que diz respeito à marca automóvel e aos ativos das corridas de automóveis. Ao assegurar que a tecnologia funciona num carro de Fórmula 1, já conquistamos o lugar mais difícil para inovar e estamos determinados a revolucionar a publicidade em toda a F1, desporto automóvel, golfe, desporto nos EUA e, em última análise, uma utilização mais generalizada”.

Já longe vão os tempos cinzentos da McLaren e agora, apesar dos resultados menos conseguidos, a marca vibra com inovação e este é mais um passo que mostra a equipa no bom caminho.