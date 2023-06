F1: McLaren diz estar no caminho certo | AutoSport

A McLaren ocupa atualmente o sexto lugar do campeonato com 17 pontos marcados. Não é um arranque de época espantoso, ao nível dos resultados e das prestações. O melhor fim de semana foi o da Austrália, com 12 pontos amealhados. Mas a equipa continua segura dos passos que tem tomado.

A equipa trouxe melhorias para as últimas corridas, mas apenas conseguiu três pontos, pouco para o que se esperava. Espanha parecia um raio de sol, com o terceiro lugar de Lando Norris na qualificação e os dois carros no top 10, mas a corrida acabou por ser negativa. Andrea Stella continua confiante que a equipa segue no caminho certo:

“Saímos de Espanha com um resultado nada satisfatório”, comentou Stella na antevisão do Grande Prémio do Canadá. “É claro que estávamos muito contentes por começar a corrida com os dois carros no top 10, depois de uma sessão de qualificação positiva. A corrida revelou-se mais difícil em termos de ritmo e devido ao incidente do Lando na Curva 1. Levamos a aprendizagem em conta e vamos de novo. Estamos na trajetória certa como equipa para criar uma base a longo prazo e sabemos que os resultados vão começar a aparecer quando melhorarmos o carro. Entretanto, vamos tentar tirar o máximo partido do próximo GP do Canadá.”