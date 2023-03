F1: McLaren deu “passos em frente” nos testes, apesar das dificuldades sentidas | AutoSport

A McLaren poderá começar a nova época da Fórmula 1 da mesma forma como começou a anterior, depois do que assistimos durante os testes e das declarações dos responsáveis da equipa de Woking. Com um piloto estreante aos comandos de um dos dois monolugares cor de papaia – que tem a sua habituação normal à F1 – as dúvidas sobre o real desempenho da equipa no início da temporada aumentam. Admitindo dificuldades durante os testes no Bahrein, Andrea Stella gostou de ver alguns avanços na performance conseguidos durante o trabalho efetuado no traçado de Sakhir.

“O último dia dos testes de pré-época foi desafiante, pois tivemos algum tempo parado durante a reparação de um pequeno problema”, disse Stella. “Não estamos preocupados com a questão para a corrida, mas foi necessária alguma atenção para garantir que pudéssemos completar o máximo possível do nosso plano [no teste]. Apesar dos contratempos, ainda pudemos obter algumas boas informações representativas sobre o carro em condições noturnas. Conseguimos ver que demos alguns passos em frente em termos de desempenho durante os testes”.

Zak Brown tinha dito no final do primeiro dia dos testes do Bahrein que a equipa tinha de mostrar mais ritmo, e apontou para uma melhor performance do carro com o desenvolvimento durante a época e ainda antes de terminarem os trabalho de preparação da época, Andrea Stella explicou que a McLaren estava longe do objetivo de ser uma das quatro equipas da frente, o grande objetivo para esta época.