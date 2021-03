F1: McLaren descobriu problema no carro de Daniel Ricciardo

A McLaren investigou a causa do ritmo mais lento de Daniel Ricciardo, comparando com Lando Norris e descobriu o que levou o australiano a ficar mais lento.

Após um reinício após Safety Car na volta 4, a traseira esquerda do McLaren de Ricciardo foi danificada por Pierre Gasly, que ficou sem a asa dianteira.

Embora menor com danos menores , a McLaren confirmou uma investigação pós-corrida revelou que o australiano não tinha escapado ao incidente sem consequências.O director da equipa, Andreas Seidl, disse: “Após a corrida, encontramos danos no fundo plano do Daniel devido ao toque do Pierre no início da corrida. O nível de danos custou uma quantidade considerável de downforce. Apesar da perda de desempenho, Daniel utilizou a sua experiência para lidar com os problemas e marcar pontos importantes para a equipa. Aguardamos agora com expectativa a próxima corrida”.