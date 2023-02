F1: McLaren deixa porta aberta para futuro fornecedor de motores | AutoSport

Os rumores de que a McLaren estaria em início de conversações com a Honda para o fornecimento de motores para lá de 2026 surgiram há relativamente pouco tempo e a postura oficial da equipa é a de manter a porta aberta para o futuro.

Além das conversações com a Honda houve também rumores que davam conta da ida de Zak Brown, CEO da McLaren, às instalações da Red Bull Powertrains, onde a Red Bull irá desenvolver as novas unidades motrizes. Mas o chefe da McLaren foi vago neste tema:

“Estamos muito felizes com a Mercedes”, insiste ele. “Ainda temos tempo para decidir o que queremos fazer para 2026 e mais além. Penso que é bom para a Fórmula 1 que haja tantas marcas que queiram entrar”, disse Brown. “Isto mostra claramente o crescimento do desporto. É definitivamente algo que o Andrea (Stella) e eu estamos a discutir. Mas não temos pressa e estamos contentes com a Mercedes, por isso veremos como se desenrola no próximo ano antes de tomarmos uma decisão”.