F1: McLaren, decidida a lutar pela justiça, procura “direito de revisão”

O veredicto dos comissários não será apenas uma decisão pontual, pois poderá ter repercussões importantes no campeonato e influenciar futuras situações em pista, moldando as atitudes e a abordagem dos pilotos em batalhas renhidas como esta.

Muitos argumentam que as ultrapassagens fora da pista não são permitidas na F1, mas é necessária uma compreensão mais profunda do que se passou na Curva 12 e que o cenário é muito mais complexo.

Na perspetiva de Norris, ele sustenta que estava à frente de Verstappen e que a manobra agressiva do piloto da Red Bull o forçou a sair da pista. A alegação ganhou peso com o surgimento de novas imagens de vídeo, mostrando o piloto da McLaren claramente à frente de Verstappen antes da zona de travagem, reforçando a narrativa de Norris.

O incidente entre Lando Norris e Max Verstappen no GP dos EUA acendeu uma chama de polémica, com ambos os pilotos apontando o dedo um ao outro, defendendo as suas ações. A discussão sobre quem estava a atacar e quem defendia torna-se essencial para entender o que realmente aconteceu na pista e, talvez, quem de fato carrega a culpa. Max Verstappen e a Red Bull estão a ‘ganhar’ 1-0, mas a McLaren procura ‘virar o jogo’ e vai pela ‘via da secretaria’…

O controverso incidente entre Lando Norris e Max Verstappen no GP dos EUA está longe de terminar e o mais recente passo foi da McLaren, com a solicitação de “direito de revisão”

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros