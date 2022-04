F1: McLaren continua realista, apesar das melhorias | AutoSport

A McLaren tem dado passos importantes na sua recuperação, mas a equipa está ciente das suas limitações atuais. O regresso ao topo não é para breve.

Depois de um arranque mau, na terceira corrida do ano vimos sinais positivos por parte da McLaren. Os resultados em Melbourne foram bons, olhando à primeira corrida do ano, mas não são ainda o sinal de que a equipa está mais próxima da frente. É preciso paciência, como explicou Andreas Seidl:

“Apesar de todas as nossas ambições, temos de permanecer pacientes”, salientou o chefe da equipa. “O nosso pacote é atualmente suficientemente bom para lutar por lugares entre os dez melhores. Isso é melhor do que no início da época, mas é claro que não onde realmente queremos estar”.