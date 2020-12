F1: McLaren continua o trabalho para 2022 logo nos primeiros dias do novo ano

A McLaren não vai perder tempo e vai continuar o seu trabalho no carro de 2022 logo após o regresso das festividades do novo ano.

A FIA impôs um congelamento do desenvolvimento dos carros para 2022 por causa da pandemia, o que significa que certos aspetos dos carros de 2022 não puderam ser trabalhados, mas essa proibição será levantada no Ano Novo, permitindo que os programas de desenvolvimento sejam retomados, e a McLaren não irá perder tempo, segundo o director técnico James Key.

“Estaremos de volta ao túnel de vento imediatamente no início do próximo ano para continuar a trabalhar no carro de 2022 – temos muitos desenvolvimentos para analisar e muitos conceitos novos a estudar também. Há uma verdadeira abordagem em branco para o carro de 2022 – os regulamentos do chassis são fundamentalmente diferentes, as rodas e os pneus também vão mudar. Já há algum tempo que estamos a trabalhar nisso. Todas as equipas esperavam correr com estes carros em 2021, por isso penso que todos tinham chegado a uma fase bastante avançada antes do congelamento do desenvolvimento deste ano. No entanto, isso não impediu a realização de trabalhos de conceção mecânica ou de simulação. O desenho da nossa caixa de velocidades, por exemplo, está agora muito maduro”.

“O congelamento do desenvolvimento deu a todos um pouco de tempo de reflexão. Permitiu-nos dar um passo atrás e analisar realmente os dados e o que obtivemos. Mas ainda é cedo, há muito mais a aprender sobre qual é o verdadeiro potencial de um carro de 2022 e este processo de aprendizagem continuará por algum tempo.”

“É sempre um grande desafio ter regulamentos técnicos significativamente diferentes para se trabalhar. Representam um novo começo e proporcionam novas oportunidades de conceção e desenvolvimento que, como engenheiros, é incrivelmente motivador. 2021 será um ano movimentado com uma época completa para fazer, o MCL35M para desenvolver e colocar em pista, e novas descobertas a fazer com o nosso carro de 2022 à medida que evolui – mal podemos esperar pelo seu início!”