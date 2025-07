F1: McLaren continua a implementar atualizações

No Grande Prémio da Grã-Bretanha, em Silverstone, a McLaren apresentou atualizações importantes para o seu MCL39, como parte do seu esforço contínuo de desenvolvimento, apesar de liderar tanto o Campeonato de Pilotos como o de Construtores.

A principal alteração foi um fundo totalmente revisto. A McLaren descreveu esta atualização como tendo como objetivo melhorar o condicionamento do fluxo de ar e redistribuir o apoio aerodinâmico, com o objetivo de aumentar a eficiência aerodinâmica geral. O novo fundo foi projetado para aumentar o apoio aerodinâmico e a estabilidade, particularmente importantes em curvas de alta velocidade como as de Silverstone.

Além do fundo, a McLaren também atualizou as entradas dos ductos dos travões traseiros. Estas foram introduzidas para melhorar a gestão do fluxo local em torno das rodas traseiras, com o objetivo de melhorar tanto o desempenho aerodinâmico como o arrefecimento dos travões. De acordo com a equipa, as novas entradas contribuem para uma melhor integração do fluxo de ar entre os travões e a carroçaria traseira, o que pode melhorar a gestão dos pneus e o equilíbrio geral.

Embora as condições de pista molhada tenham limitado o impacto direto dessas atualizações, a sua eficácia ficou mais evidente na qualificação, que ocorreu em pista seca. A estratégia contínua da McLaren de introduzir atualizações assim que elas estão prontas — em vez de esperar por grandes pacotes de desenvolvimento — ajudou a equipa a se manter à frente numa temporada altamente competitiva.