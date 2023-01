F1: McLaren confirma data de lançamento do MCL37 com publicação invulgar | AutoSport

A McLaren vai revelar o monolugar de Fórmula 1 para a época de 2023 no dia 13 de fevereiro. O MCL37 vai ser mostrado ao público pela primeira vez no mesmo dia do Aston Martin AM23, com a Ferrari a seguir no dia 14 de fevereiro e a Alpine dois dias depois. A AlphaTauri revela o seu carro em Nova Iorque no dia 11 de fevereiro, coincidindo com a New York Fashion Week.

A forma como foi comunicada a data de lançamento do novo monolugar foi engraçada. A equipa de Woking publicou nas redes sociais algumas fotografias com os funcionários a trabalharem no carro, com a legenda, “o trabalho árduo não para”. No entanto, numa das fotografias pode ler-se num ‘post-it’ a data do evento de lançamento, o dia 13 de fevereiro.

The hard work doesn’t stop. 💪 Our 2023 contender is in build mode. pic.twitter.com/FoNqonNzhf — McLaren (@McLarenF1) January 6, 2023

Did you spot it? 😉 Launch is coming.



See you on 13 February, team! pic.twitter.com/Y4xqvIiSDP — McLaren (@McLarenF1) January 6, 2023

O MCL37 será pilotado por Lando Norris, na sua quinta temporada com a equipa, enquanto Oscar Piastri substitui o compatriota australiano Daniel Ricciardo e faz a sua estreia na competição.