F1: McLaren confirma contratação de Gianpiero Lambiase
Está confirmada a ida de Gianpiero Lambiase para a McLaren. O engenheiro britânico, que tem estado ao lado de Max Verstappen desde a sua chegada à Red Bull, vai mudar-se para a equipa de Woking.
A McLaren lançou um comunicado onde confirma a chegada de Lambiase para ocupar o lugar de Diretor de Corrida, com a supervisão de Andrea Stella. Segundo a McLaren, o cargo de Diretor de Corrida já existe na estrutura da equipa. Estas funções pertencem atualmente a Andrea Stella, para além do seu cargo de Chefe de Equipa.
A equipa de Woking salientou ainda que a “capacidade da equipa para atrair e reter talentos de topo, como Lambiase, e anteriormente Rob Marshall e Will Courtenay, juntamente com a retenção e promoção de pessoas altamente talentosas que já fazem parte da equipa, é uma prova da visão estratégica e da cultura que estão integralmente incorporadas na McLaren Mastercard F1 Team, sob a liderança de Zak Brown e Andrea Stella, que também têm contratos de longa duração”.
A equipa aguarda a chegada de Gianpiero Lambiase quando o seu contrato atual terminar, o mais tardar em 2028.
Do lado da Red Bull, a saída também foi confirmada com a seguinte declaração, esclarecendo ainda que o engenheiro vai manter o seu lugar na equipa até à sua saída:
“A Oracle Red Bull Racing confirma que Gianpiero Lambiase vai deixar a equipa em 2028, quando o seu contrato atual expirar. ‘GP’ é um membro valioso da equipa, à qual se juntou em 2015. Até à sua saída prevista, ‘GP’ continuará nas suas funções de chefe de corridas e engenheiro de corridas de Max Verstappen. A equipa e ele estão totalmente empenhados em acrescentar ainda mais sucesso ao nosso sólido historial juntos”.
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2 comentários
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Pity
9 Abril, 2026 at 16:33
Portanto, confirma-se a contratação do Lambiase, mas Stella mantém-se, ao contrário do que foi dito noutro site.
Mas é giro um anúncio de uma contratação para daqui a dois anos.
José Pereira
9 Abril, 2026 at 17:01
Lambiase, e Max, mesmo que lhe dêem um Mercedes, não quer saber nada disto. já o disse por várias vezes,e já agora por outros mais pilotos e público em geral