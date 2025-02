F1: McLaren concluiu teste da Pirelli para pneus de chuva, mais testes agendados

“Vai ser um início de época muito atarefado para os nossos engenheiros que estão a trabalhar no desenvolvimento: depois deste teste em Paul Ricard, temos mais duas sessões de testes nas próximas duas semanas. Ambas são em Espanha e vão centrar-se nos pneus para tempo seco. A 4 e 5 de fevereiro, a McLaren e a Ferrari estarão em pista no circuito de Barcelona-Catalunha e depois, a 12 e 13, em Jerez de la Frontera, a Alpine trabalhará connosco em ambos os dias, enquanto a McLaren e a Mercedes farão um dia cada”, concluiu Isola.

Trabalhando com a McLaren, os protótipos foram testados numa pista molhada, com Oscar Piastri e Lando Norris a completarem 120 e 123 voltas, respetivamente, cobrindo 840 km. O tempo variou, com condições secas no primeiro dia e chuva intermitente no segundo dia.

A Pirelli completou a sua primeira sessão de testes de 2025 no circuito de Paul Ricard, concentrando-se no desenvolvimento dos seus pneus para piso molhado e intermédio para a temporada de F1 de 2026.

