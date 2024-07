F1: McLaren com mais para dar na segunda metade?

A McLaren tem estado muito competitiva e tem-se batido com a Red Bull, com algumas vozes a apontar a equipa britânica como a mais forte da atualidade.

A McLaren tem, nesta temporada, duas vitórias, duas poles, duas voltas mais rápidas, 12 pódios e 150 voltas na liderança. Desde a atualização no GP de Miami que a McLaren se transformou numa das equipas mais competitivas da grelha.

Atualmente, a competição é apertada entre a McLaren, a Mercedes e a Red Bull, com a Red Bull a enfrentar uma desvantagem no tempo de ATR (Restrições de Testes Aerodinâmicos) devido à sua vitória no Campeonato de Construtores de 2023. O ATR limita a quantidade de trabalho em túnel de vento e CFD que as equipas podem fazer, com as equipas com melhor desempenho a terem menos tempo para desenvolver novas peças.

Após o Grande Prémio da Bélgica de 2024, o diretor da equipa da McLaren, Andrea Stella, falou sobre a vantagem no que se refere ao ATR. Stella observou que a Red Bull já implementou mais desenvolvimentos na pista em comparação com a McLaren, apesar das restrições do ATR e que a McLaren vai implementar mais melhorias durante a segunda metade da época.

“Efetivamente, a Red Bull levou para a pista mais desenvolvimentos até agora, em termos de peças físicas, do que nós. Parece que estamos agora em condições de tirar partido de alguns destes desenvolvimentos que acumulámos no terreno e espero que, na segunda parte da época, tenhamos várias vezes algumas peças novas”.

“De certa forma, estou surpreendido por termos sido tão competitivos, tendo em conta que, a partir de Miami, não trouxemos para a pista muitas atualizações. Isso significa que a atualização de Miami foi obviamente importante. Há algumas atualizações que virão na segunda parte da época, sim”.

Stella mencionou que a McLaren tem abordado bem o desempenho com apoio aerodinâmico mais elevado, mas ainda precisa de melhorar a eficiência do seu carro em pistas de baixo apoio aerodinâmico, uma fraqueza conhecida.