F1: McLaren com data para lançamento do novo carro

A McLaren já tem data para o lançamento do novo carro, o MCL35M. Depois de ontem ter lançado imagens do fire up do motor Mercedes, agora já há data para lançamento da nova máquina.

Num ano importante para a McLaren que volta aos motores Mercedes, numa tentativa de se reaproximar do topo, a equipa britânica vai lançar o seu novo carro a 15 de fevereiro. Nas redes sociais, a hora do lançamento é indicada como 19 horas e, de acordo com Motorsport.com, terá lugar no MTC em Woking e será transmitido em parceria com a Sky Sports F1.