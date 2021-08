F1: McLaren com condições claras para possibilidade de patrocinador principal | AutoSport

A McLaren não tem um grande patrocinador principal desde a Vodafone e com a atual direção da equipa apostada em pequenas parcerias, sendo opinião de Zak Brown que este é o caminho que a estrutura deve optar, não parece que esteja para breve tal anúncio. Ainda assim, o líder da equipa não é totalmente contra encontrar um patrocinador principal, desde que se cumpram duas condições exigidas por estes: não se altere o nome da equipa, nem a cor dos carros.

“Penso que cada um com o seu. Cada um tem o seu próprio modelos de negócio. Gosto do nome da nossa equipa como McLaren. Faríamos um negócio para alterar a denominação? Faríamos. Estamos a persegui-lo ativamente? Não. Quero vender a marca ao nível de nome? Sim. Mas quero que sejamos conhecidos como McLaren. Eu gosto da nossa cor. Penso que isso tem sido muito bom com os fãs que são criticamente importantes para nós. E assim, o nosso modelo de negócio é construído sobre o que estamos a fazer, que está a trazer grandes parceiros, mas não precisa de um patrocinador para o nome”.

Para já, Brown dá prioridade a que a McLaren tenha vários parceiros, que enalteçam também o nome da marca McLaren, e não colocar “os ovos todos no mesmo cesto”, com um grande patrocínio principal.

“Penso que os dias em que os patrocinadores principais preenchiam os cheques com valores que faziam história, já lá vão, e também com um patrocinador principal, tendes a colocar, na minha opinião, demasiados ovos num cesto. Prefiro espalhar por uma carteira de parceiros. A outra coisa é, e a Cisco Webex fez um excelente trabalho com a campanha televisiva global, é realmente importante que os nossos parceiros ativem a nossa marca, assim, quanto mais consciência os Dells, os Ciscos e os DeWalts puderem trazer para a marca McLaren em todo o mundo, é melhor do que ter todos os seus ovos no mesmo cesto”.