F1: McLaren com as primeiras atualizações desde Miami

Lando Norris expressou a sua satisfação com o desempenho da McLaren no primeiro dia do fim de semana do Grande Prémio da Holanda, após a pausa de verão. A equipa introduziu a sua primeira grande atualização desde Miami, onde Norris assegurou a sua primeira vitória num Grande Prémio.

Apesar das condições complicadas, Norris foi o melhor na primeira sessão de treinos e ambos os pilotos da McLaren mostraram um ritmo forte, com Oscar Piastri a terminar em segundo na segunda sessão de treinos.

Norris observou que, embora o desempenho do carro fosse prometedor, ainda há progressos a fazer para desafiar a Mercedes e a Red Bull. O diretor da equipa, Andrea Stella, destacou o valor das condições meteorológicas mistas para testar as novas atualizações, o que deixou a equipa otimista para o resto do fim de semana.

“Muito bom, é bom estar de volta ao carro. Penso que Zandvoort é uma pista difícil para fazer o regresso”, disse Norris. “Só porque é rápido, tem subidas e descidas e é sinuoso, tem um pouco de tudo. É o primeiro dia de regresso ao carro, mas é preciso fazer alguns progressos no carro antes de amanhã [hoje].”

“Mas temos estado em boa forma desde Miami, mas não trouxemos quaisquer atualizações desde essa corrida. Este fim de semana é a primeira vez que tentamos fazer um pouco mais de progressos com o carro. Otimista, mas não faço ideia se está a funcionar ou não, ou como está a funcionar neste momento, mas hoje foi um dia razoável.”