F1: McLaren apresenta novo MCL38 em Silverstone | AutoSport

A McLaren revelou hoje o seu novo monolugar de F1, o MCL38, para a temporada de 2024. Um mês depois de ter revelado a sua nova decoração, que mais uma vez ostenta bastante laranja papaia, a equipa de Woking realizou agora a sua apresentação com o carro que que vai tentar continuar a sua recente trajetória ascendente, depois de ter dado a volta a um mau início de 2023 através de um grande pacote de atualização a meio da época que os viu passar de uma luta para marcar pontos para uma consistente luta por lugares no pódio.

De facto, a equipa de Andrea Stella subiu para o quarto lugar na classificação dos construtores no final do ano, atrás da Red Bull, Mercedes e Ferrari, tendo ultrapassado a Aston Martin no final do ano.

Quanto ao carro, para além de uma revisão estrutural antes dessas atualizações chegarem à pista, os esforços da McLaren para 2024 também foram impulsionados por uma série de aquisições de alto nível – nomeadamente o ex-chefe de engenharia da Red Bull, Rob Marshall, e o antigo especialista em aerodinâmica da Ferrari, David Sanchez.

A apresentação online da McLaren foi seguida de um shakedown com o MCL38 em Silverstone: “É fantástico ver o nosso novo carro com as suas cores de 2024 em pista e ver o trabalho árduo e a dedicação da equipa a dar frutos”, disse o CEO da McLaren Racing, Zak Brown: “O que é fantástico neste desporto é a sua competitividade e, por isso, temos de ser realistas, pois todas as equipas fizeram progressos durante o inverno. O verdadeiro teste para saber se demos passos na direção certa será a qualificação no Bahrein.

“Estamos todos entusiasmados por voltar a correr, mas sabemos que temos uma longa época pela frente e muito trabalho ainda por fazer para garantir que continuamos a construir sobre o progresso que fizemos ao longo de 2023.”

Ja Andrea Stella acrescentou: “Para este ano, procuramos aproveitar a dinâmica da época passada, mas somos realistas, sabendo que todas as equipas terão feito progressos e encontrado competitividade para os seus carros de 2024: “Temos agora tudo pronto do ponto de vista das infraestruturas, das pessoas e da cultura, pelo que continuamos a avançar e a desenvolver o trabalho feito para nos colocarmos de novo na frente da grelha.

“Antes de irmos para a pista para as sessões competitivas, temos muito trabalho a fazer, incluindo colocar o MCL38 à prova durante o teste de pré-época do Bahrein. A equipa fez um bom trabalho durante o inverno e estamos confiantes de que podemos começar a correr, mas sabemos que temos tarefas importantes em mãos antes do início da época.

“Há uma série de inovações no carro, mas nem todas as áreas que queremos abordar foram concluídas para o nosso carro de lançamento. Essas áreas tornam-se agora o foco do nosso desenvolvimento durante a época, que já está em curso.”