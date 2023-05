F1: McLaren apresenta nova decoração para o GP do Mónaco | AutoSport

A McLaren já venceu as três corridas mais iónicas do planeta: Mónaco, Le Mans e Indy500. Esse feito tem sido celebrado pela estrutura de Woking com diversas iniciativas e a mais recente é a nova decoração que será usada no próximo fim de semana, no Mónaco.

Triple Crown – o nome dado ao feito de vencer as três corridas mais icónicas do mundo. As 500 Milhas de Indianápolis, as 24 Horas de Le Mans e o Grande Prémio do Mónaco são três corridas completamente diferentes, mas igualmente desafiantes. Johnny Rutherford ganhou a primeira Indy 500 para a McLaren em 1974. Seguiu-se a primeira vitória no Grande Prémio do Mónaco com Alain Prost ao volante em 1984. E em 1995, JJ Lehto, Yannick Dalmas e Masanori Sekiya conquistaram a vitória na estreia nas 24 Horas de Le Mans.

Esses feitos vão ser celebrados com uma decoração especial, que conjuga as decorações dos três carros referidos. Elementos em papaia do primeiro M16C/D da McLaren, vencedor da Indy 500, cobrem a traseira do MCL60 antes de se encontrarem com um centro branco gelo retirado do MP4/2 de Alain Prost, vencedor do Grande Prémio do Mónaco em 1984. A parte dianteira do carro do Grande Prémio do Mónaco de 2023 tem um acabamento em preto em homenagem ao F1 GTR que venceu as 24 Horas de Le Mans na primeira tentativa da McLaren.

A decoração será usada no Mónaco e em Barcelona.