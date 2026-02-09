F1: McLaren apresenta hoje a sua decoração

Depois da apresentação da Cadillac durante o intervalo do Super Bowl, segue-se a McLaren, que será a décima equipa a apresentar oficialmente a decoração do seu monolugar para a temporada de 2026 da Fórmula 1, numa cerimónia em direto agendada esta segunda-feira à tarde, no Bahrein. A equipa britânica prepara-se para defender o título de construtores pelo terceiro ano consecutivo, num contexto marcado pela incerteza gerada pelas novas regras das unidades de potência.

A McLaren manterá pela quarta época consecutiva a dupla formada por Lando Norris e Oscar Piastri, com Norris a tentar igualmente revalidar o título de pilotos. Para o novo ciclo técnico, a equipa continua como cliente da Mercedes, mas assumiu uma abordagem cautelosa no que diz respeito à introdução de evoluções.

Ao contrário de alguns rivais, a formação de Woking optou por não levar grandes atualizações para as primeiras corridas, preferindo observar qual a filosofia de conceção que se revela mais eficaz antes de avançar com alterações significativas. O recente shakedown oficial de cinco dias no Bahrein marcou a primeira saída para a pista do novo MCL40, que rodou com uma decoração provisória em preto.

A apresentação oficial da pintura definitiva terá início às 15h00, hora portuguesa.