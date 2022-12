F1: Mclaren aprendeu muito com Daniel Ricciardo | AutoSport

A passagem de Daniel Ricciardo pela McLaren pode ser rotulada de um fracasso. Mas apesar disso, a McLaren considera que a contribuição de Ricciardo permitiu uma aprendizagem valiosa.

Ricciardo pode não ter conseguido as prestações que desejava na McLaren, mas levou a sua já vasta experiência para a equipa. Andrea Stella, agora diretor da equipa, e James Key realçaram os pontos positivos da passagem do australiano pela equipa de Woking:

“Um ponto que eu destacaria é que ele também nos trouxe alguns novos elementos de abordagem”, disse Stella, citado pelo motorsport.com. “Apreciámos imensamente o facto de ele se ter mantido calmo. Foi colaborativo, positivo, construtivo, mesmo durante as dificuldades, mesmo em fins-de-semana difíceis. Já vimos anteriormente, não necessariamente na McLaren, mas estas situações podem tornar-se bastante difíceis. Em termos do ambiente na equipa, elas podem transformar-se em espirais negativas. Isso nunca aconteceu. Por isso estamos muito agradecidos, e reconhecemos isso como um elemento de peculiaridade de Daniel, que eu gostaria de reconhecer”.

“Isto também significou que das dificuldades, adquirimos conhecimentos técnicos, conhecimentos de pilotagem”, disse ele. “Porque em vez de tornarmos as conversas difíceis, havia conversas em que podíamos ir ao fundo do que podíamos ver nos dados, qual era a sua sensação. Portanto, penso que foi um processo extremamente positivo, com o qual todos aprenderam até sobre a abordagem emocional, se quiserem, ao trabalho e às interações humanas”.

James Key realçou a bagagem que Ricciardo tem, tendo passado pela Toro Rosso (com James Key na equipa nessa altura), Red Bull e Renault:

“Trabalhei com ele há 10 anos, quando ele estava na mesma etapa da carreira do Lando [Norris]”, disse Key. “Ele sempre foi bom tecnicamente. E penso que ele nos trouxe aquele segundo ponto de referência de alguém que podia sentir um carro e sabia o que se estava a passar. Ele obviamente trouxe pontos de referência de outras equipas, que Lando não tem, pois cresceu na McLaren. Por isso, também tivemos esse ponto de referência do Daniel. E ele trouxe-nos uma vitória na corrida. Não podemos esquecer que a sua experiência desempenhou o seu papel, também em Monza. Acabou por acrescentar à já boa informação que estávamos a receber do Lando”.