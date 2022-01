F1: McLaren aprendeu muitas lições em 2021 | AutoSport

O quarto lugar final da McLaren no final da época 2021 não pode ser considerado um mau resultado, mas foi claramente uma época de altos e baixos, com uma primeira metade bem conseguida e uma segunda metade menos brilhante.

Apesar de entrarmos num mundo diferente, com regulamentações novas, a McLaren pôde tirar ilações do que aconteceu na última época, como explicou o diretor técnico da equipa, James Key:

“Do ponto de vista do nosso pacote, houve definitivamente alguns eventos que sabíamos que provavelmente seriam um pouco difíceis para nós porque conhecemos o nosso carro, compreendemos onde estão os nossos pontos fortes e fracos”, explicou James Key. “Dois destacam-se: a Turquia e Zandvoort, cujas má performances foram relacionadas com o carro. Sabíamos o que esperar. Fizemos muitas análises para resolver estas questões e compreender o que enfrentávamos. Pode-se usar os dados mesmo quando os fins-de-semana são difíceis para um efeito muito bom no futuro”, argumentou ele.

“Penso que não tivemos quaisquer surpresas [em 2021]. Particularmente, penso que Zandvoort foi pior do que esperávamos, mas sabíamos que o nosso carro iria ter dificuldades. Esperávamos ser rápidos em Monza e foi o caso, pelo que não foi nenhuma grande surpresa, mas reforçou o que sabíamos”.

“Queríamos consolidar o nosso lugar na grelha, por isso queríamos entrar na Q3 e estar no top 10 em cada evento”, disse Key. “Obviamente tivemos alguns grandes resultados”, acrescentou ele, “o que é realmente bom de ver. Estivemos um pouco mais perto da frente em várias ocasiões e estivemos também na frente em várias ocasiões em que as pistas nos favoreciam. Por isso, penso que assistimos a uma boa progressão, penso que devemos estar satisfeitos com isso. Definitivamente ainda estamos a tentar recuperar da desvantagem que temos para os outros. Ainda somos bastante jovens como organização, temos investimentos a chegar, etc., várias instalações chave ainda por concluir, por isso estar lá [em terceiro no campeonato] durante tanto tempo foi ótimo”.